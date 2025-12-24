Экс-пилот «Феррари»: будь жив Энцо, Леклера бы даже не пустили в Маранелло как клиента

Бывший пилот «Феррари» в Формуле-1 Артуро Мерцарио высказался о гонщике итальянской команды Шарле Леклере.

«В «Феррари» Леклер занял место, которое в то время ему не полагалось. Он отличный пилот, как и многие другие. Можно бросить несколько бумажек с именами в шапку и вытянуть одну — Шарль просто так же хорош, как и любой другой. Он неособенный.

Гордиться тем, что ты оказался впереди семикратного чемпиона мира, когда на деле Льюис просто не встроился в команду и сбавил обороты? Почему он вообще должен выкладываться на 100% в таких обстоятельствах? Будь жив Энцо Феррари, Леклера бы даже не пустили в Маранелло. Я в этом убеждён. Его бы не приняли даже как клиента», – приводит слова Мерцарио Automoto.