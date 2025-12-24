Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер: для Хэмилтона сезон-2026 станет определяющим

Штайнер: для Хэмилтона сезон-2026 станет определяющим
Комментарии

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о перспективах пилота «Феррари», семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

«Если в следующем сезоне у «Феррари» будет хороший болид, всё может получиться. Но нельзя забывать, что у него настолько сильный напарник в лице Шарля Леклера. Леклер несколько раз попадал на подиум, но так и не смог выиграть гонку. Хотя даже финиш в тройке с такой машиной — большое достижение.

Если команда станет гораздо конкурентоспособнее, у Льюиса будет больше мотивации. Если же всё останется так же, следующий сезон станет последним для Хэмилтона в Формуле-1. Он точно не будет терпеть это дальше. Ситуация для него очень тяжёлая, это было очевидно по всем его интервью. Так что для него следующий сезон станет по-настоящему определяющим», — приводит слова Штайнера Kronen Zeitung.

Материалы по теме
Экс-пилот «Феррари»: будь жив Энцо, Леклера бы даже не пустили в Маранелло как клиента
Материалы по теме
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android