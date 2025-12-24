Штайнер: для Хэмилтона сезон-2026 станет определяющим

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о перспективах пилота «Феррари», семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

«Если в следующем сезоне у «Феррари» будет хороший болид, всё может получиться. Но нельзя забывать, что у него настолько сильный напарник в лице Шарля Леклера. Леклер несколько раз попадал на подиум, но так и не смог выиграть гонку. Хотя даже финиш в тройке с такой машиной — большое достижение.

Если команда станет гораздо конкурентоспособнее, у Льюиса будет больше мотивации. Если же всё останется так же, следующий сезон станет последним для Хэмилтона в Формуле-1. Он точно не будет терпеть это дальше. Ситуация для него очень тяжёлая, это было очевидно по всем его интервью. Так что для него следующий сезон станет по-настоящему определяющим», — приводит слова Штайнера Kronen Zeitung.