Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Менеджер Никиты Бедрина объяснил переход в новый чемпионат

Менеджер Никиты Бедрина объяснил переход в новый чемпионат
Комментарии

Менеджер российского гонщика Никиты Бедрина и ряда других молодых пилотов Пётр Алёшин объяснил переход своего подопечного в чемпионат GB3.

«Чемпионат GB3 состоит из восьми этапов, как и FRECA. Шесть проходят на трассах Гран-при, а два — на классических английских трассах, что придаёт чемпионату «английскую специфику» и делает его по настоящему сложным.

Для Никиты Бедрина этот чемпионат будет совмещаться с работой в программе «Пенске» в Формуле-Е.

Машина GB3 близка к FRECA, но имеет немного более развитую аэродинамику с системой DRS, и с этого года — атмосферный 2.4 л мотор мощностью около 300 л.с и большим моментом. Шасси Tatuus T 326, которое с 2026 года используется в региональных «трёшках» с различными аэродинамическими пакетами. Минимальный вес машины GB3 с пилотом составляет 665 кг», — написал Алёшин в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Официально
Никита Бедрин продолжит карьеру в GB3
Материалы по теме
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android