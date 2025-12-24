Менеджер Никиты Бедрина объяснил переход в новый чемпионат

Менеджер российского гонщика Никиты Бедрина и ряда других молодых пилотов Пётр Алёшин объяснил переход своего подопечного в чемпионат GB3.

«Чемпионат GB3 состоит из восьми этапов, как и FRECA. Шесть проходят на трассах Гран-при, а два — на классических английских трассах, что придаёт чемпионату «английскую специфику» и делает его по настоящему сложным.

Для Никиты Бедрина этот чемпионат будет совмещаться с работой в программе «Пенске» в Формуле-Е.

Машина GB3 близка к FRECA, но имеет немного более развитую аэродинамику с системой DRS, и с этого года — атмосферный 2.4 л мотор мощностью около 300 л.с и большим моментом. Шасси Tatuus T 326, которое с 2026 года используется в региональных «трёшках» с различными аэродинамическими пакетами. Минимальный вес машины GB3 с пилотом составляет 665 кг», — написал Алёшин в своём телеграм-канале.