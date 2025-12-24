Команда Ферстаппена подписала многолетнее соглашение с «Мерседесом»

Команда Verstappen Racing, принадлежащая четырёхкратному чемпиону мира, пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, пописала многолетний контракт с компанией «Мерседес» на поставку автомобилей для участия в гонках GT. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

В предстоящем сезоне чемпионата GT World Challenge Europe команда будет использовать автомобиль Mercedes-AMG GT3.

«Мы очень рады, что команда Verstappen Racing решила выставить Mercedes-AMG GT3 в GT World Challenge Europe. Благодаря коллективу 2 Seas Motorsport проект поддерживается очень опытной командой, которая уже добилась многочисленных успехов и чемпионских титулов с нашим автомобилем. Поэтому мы очень рады этому чрезвычайно амбициозному и многообещающему проекту, а также появлению ещё одного первоклассного участника как в Sprint Cup, так и в Endurance Cup GT World Challenge Europe», — прокомментировал подписание контракта представитель «Мерседеса» Штефан Вендль.