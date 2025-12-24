Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Команда Ферстаппена подписала многолетнее соглашение с «Мерседесом»

Команда Ферстаппена подписала многолетнее соглашение с «Мерседесом»
Комментарии

Команда Verstappen Racing, принадлежащая четырёхкратному чемпиону мира, пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, пописала многолетний контракт с компанией «Мерседес» на поставку автомобилей для участия в гонках GT. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

В предстоящем сезоне чемпионата GT World Challenge Europe команда будет использовать автомобиль Mercedes-AMG GT3.

«Мы очень рады, что команда Verstappen Racing решила выставить Mercedes-AMG GT3 в GT World Challenge Europe. Благодаря коллективу 2 Seas Motorsport проект поддерживается очень опытной командой, которая уже добилась многочисленных успехов и чемпионских титулов с нашим автомобилем. Поэтому мы очень рады этому чрезвычайно амбициозному и многообещающему проекту, а также появлению ещё одного первоклассного участника как в Sprint Cup, так и в Endurance Cup GT World Challenge Europe», — прокомментировал подписание контракта представитель «Мерседеса» Штефан Вендль.

Материалы по теме
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android