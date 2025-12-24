Самые сильные братья в мире примерили болид Формулы-1

Известные силачи, обладатели множества титулов «Самого сильного человека мира» и «Самого сильного человека Европы» братья Том и Люк Столтманы посетили команду Формулы-1 «Уильямс» и попробовали втиснуться в болид.

Примечательно, что это уже не первый визит известных шотландских силачей к командам Формулы-1 — в 2025 году братья Столтман уже посещали команду «Макларен», тогда тоже пробовали сесть в кокпит болида Ландо Норриса.

Напомним, Алекс Албон и Карлос Сайнс закончили сезон-2025 Формулы-1 в топ-10 — Албон по итогам чемпионата занял восьмое место в личном зачёте, а Сайнс стал девятым. Пилоты «Уильямса» впервые с 2015 года в полном составе завершили сезон в первой десятке.