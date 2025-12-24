Гоночный инженер Хэмилтона продолжит работу с Льюисом в 2026 году

Рикардо Адами, гоночный инженер британского пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона, продолжит работу с семикратным чемпионом мира в 2026 году. Об этом сообщает итальянское издание AutoRacer.

Как информирует источник, после окончания сезона Хэмилтон и Адами провели личную встречу за ужином, по итогам которой приняли решение продолжить сотрудничество в 2026 году.

Ранее руководитель команды Фредерик Вассёр не исключал замену гоночного инженера Хэмилтона.

Хэмилтон перешёл в «Феррари» в начале 2025 года, однако в его дебютный сезон он впервые в карьере не поднялся на подиум ни в одном из этапов Гран-при и завершил чемпионат на шестом месте, отстав от напарника Шарля Леклера на 86 очков.