Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гоночный инженер Хэмилтона продолжит работу с Льюисом в 2026 году

Гоночный инженер Хэмилтона продолжит работу с Льюисом в 2026 году
Комментарии

Рикардо Адами, гоночный инженер британского пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона, продолжит работу с семикратным чемпионом мира в 2026 году. Об этом сообщает итальянское издание AutoRacer.

Как информирует источник, после окончания сезона Хэмилтон и Адами провели личную встречу за ужином, по итогам которой приняли решение продолжить сотрудничество в 2026 году.

Ранее руководитель команды Фредерик Вассёр не исключал замену гоночного инженера Хэмилтона.

Хэмилтон перешёл в «Феррари» в начале 2025 года, однако в его дебютный сезон он впервые в карьере не поднялся на подиум ни в одном из этапов Гран-при и завершил чемпионат на шестом месте, отстав от напарника Шарля Леклера на 86 очков.

Материалы по теме
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android