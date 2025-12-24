Марк Матешиц и его девушка выступят на «Дакаре» под псевдонимами

Марк Матешиц, сын основателя компании «Ред Булл» Дитриха Матешица, совладелец австрийского концерна примет участие в ралли «Дакар» в 2026 году. Об этом сообщает Motorsport.

Помимо Марка, в ралли-рейде примет участие и его девушка Виктория Сваровски. Оба зарегистрировались для участия в «Дакаре» под псевдонимами — Марк Мустерманн и Вик Флип.

При этом Матешиц и Сваровски выступят в разных категориях — Марк будет управлять «Тойотой» Hilux в классе внедорожников (штурман – Михаэль Зайц), Виктория – багги BRP Can-Am Maverick R.

Ралли «Дакар» в 2026 году стартует 3 января и завершится 17 января. Всего в ралли-рейде 2026 года намерены принять участие 812 представителей из 69 стран.