Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марк Матешиц и его девушка выступят на «Дакаре» под псевдонимами

Марк Матешиц и его девушка выступят на «Дакаре» под псевдонимами
Комментарии

Марк Матешиц, сын основателя компании «Ред Булл» Дитриха Матешица, совладелец австрийского концерна примет участие в ралли «Дакар» в 2026 году. Об этом сообщает Motorsport.

Помимо Марка, в ралли-рейде примет участие и его девушка Виктория Сваровски. Оба зарегистрировались для участия в «Дакаре» под псевдонимами — Марк Мустерманн и Вик Флип.

При этом Матешиц и Сваровски выступят в разных категориях — Марк будет управлять «Тойотой» Hilux в классе внедорожников (штурман – Михаэль Зайц), Виктория – багги BRP Can-Am Maverick R.

Ралли «Дакар» в 2026 году стартует 3 января и завершится 17 января. Всего в ралли-рейде 2026 года намерены принять участие 812 представителей из 69 стран.

Материалы по теме
Чемпион мира по бахам пропустит «Дакар-2026» после травм, полученных на отдыхе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android