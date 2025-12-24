В ФИА считают, что решения «Мерседеса» и «Ред Булл» по моторам соответствуют регламенту

Международная федерация автоспорта (ФИА) разрешила «Мерседесу» и «Ред Булл» использовать свой подход в вопросе применения степени сжатия в двигателях. Об этом сообщает итальянский Motorsport.

Как сообщает источник, ФИА видит в этом такой же принцип, как и у гибких крыльев: они не двигаются под статическими нагрузками, а затем буквально деформируются по мере увеличения аэродинамической нагрузки.

При этом, как ожидается, «Хонда», «Феррари» и «Ауди» не смогут внести изменения в свои двигатели до 2027 года в связи с огромными затратами времени и ресурсов на изменение моторов.

В ФИА ранее заявили, что действующие процедуры измерения соответствуют регламенту. При этом не исключается, что вопрос может стать предметом дальнейших обсуждений или даже протестов уже на старте сезона-2026.