«Феррари» и «Мерседес» вернулись в топ-50 самых дорогих спортивных команд мира

Две команды Формулы-1 — «Феррари» и «Мерседес» — вошли в рейтинг 50 самых самых дорогих спортивных команд в мире по версии Forbes.

Итальянский коллектив «Феррари» занял 26-е место в рейтинге с оценкой в $ 6,5 млрд. «Мерседес» с оценкой $ 6 млрд занял в рейтинге 34-ю строчку.

Самой дорогой командой в мире в настоящий момент является клуб NFL «Даллас Ковбойз» с оценкой $ 13 млрд. Вторую строчку в списке занял клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» — стоимость команды оценивается в $ 11 млрд.

Примечательно, что в 2024 году обе команды Формулы-1 потеряли место в топ-50. В 2023 году «Феррари» была на 45-й позиции, «Мерседес» — на 47-й.