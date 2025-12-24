Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» и «Мерседес» вернулись в топ-50 самых дорогих спортивных команд мира

«Феррари» и «Мерседес» вернулись в топ-50 самых дорогих спортивных команд мира
Комментарии

Две команды Формулы-1 — «Феррари» и «Мерседес» — вошли в рейтинг 50 самых самых дорогих спортивных команд в мире по версии Forbes.

Итальянский коллектив «Феррари» занял 26-е место в рейтинге с оценкой в $ 6,5 млрд. «Мерседес» с оценкой $ 6 млрд занял в рейтинге 34-ю строчку.

Самой дорогой командой в мире в настоящий момент является клуб NFL «Даллас Ковбойз» с оценкой $ 13 млрд. Вторую строчку в списке занял клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» — стоимость команды оценивается в $ 11 млрд.

Примечательно, что в 2024 году обе команды Формулы-1 потеряли место в топ-50. В 2023 году «Феррари» была на 45-й позиции, «Мерседес» — на 47-й.

Материалы по теме
Экс-пилот «Феррари»: будь жив Энцо, Леклера бы даже не пустили в Маранелло как клиента
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android