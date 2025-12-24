Экс-директор «Альпин»: Ферстаппен проиграл титул из-за собственных демонов

Бывший исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски высказался о борьбе за титул в 2025 году.

«Как мне кажется, все три пилота, которые сражались в Абу-Даби за титул, стали бы достойными чемпионами. Не думаю, что в случае победы любого из них мы бы говорили, что такого не должно происходить в Формуле-1. Реальность в том, что Норрис заслужил титул, но сезон Ферстаппена нельзя не назвать выдющимся.

Считаю, что он упрочил статус как лидера Формулы-1. Он не выиграл только из-за того, что «Ред Булл» уступал на протяжении значительной части сезона, частично из-за собственных демонов. Или ошибок, если хотите», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.