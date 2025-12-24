Скидки
Главная Авто Новости

Эксперт высказалась об игнорировании предложений Хэмилтона в «Феррари»

Эксперт высказалась об игнорировании предложений Хэмилтона в «Феррари»
Комментарии

Бывший стратег различных команд Формулы-1, а ныне аналитик Sky Sports F1 Берни Коллинз высказалась о ситуации Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Когда Себастьян Феттель перешёл в «Астон Мартин», я переживала из-за этого. Он всегда очень критически отзывался о стратегии по радио. Но он пришёл, посмотрел несколько гонок, оценил, как и что мы делаем, а затем начал, как и Льюис, давать советы, предлагать улучшения. Он предлагал сделать так и так. Но во всех моментах, когда мы работали вместе, говорили, что возьмём лучшее от обеих команд и найдём правильное решение.

Если Льюис не чувствует, что его слушают, если он не видит улучшений, каким он видит дальнейшее развитие? Если вы не видите изменений, станет ли когда-нибудь лучше?» — приводит слова Коллинз PlanetF1.

