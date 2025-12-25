Скидки
Штайнер: думаю, Марко ушёл из «Ред Булл» из-за возраста

Штайнер: думаю, Марко ушёл из «Ред Булл» из-за возраста
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался об уходе Хельмута Марко из «Ред Булл».

«Думаю, в конечном итоге это процесс, требующий времени в «Ред Булл». Что касается Марко, полагаю, он ушёл из-за возраста. Я не ожидал, что тот снова так резко отреагирует. Но это, безусловно, забавно, не правда ли?

Почему я был удивлён? Потому что речь шла о вещах, которые произошли довольно давно, за которые ему, по сути, не нужно отвечать. В «Ред Булл» просто принимались определённые решения, вот и всё. Но думаю, что с приходом руководителя команды Лорана Мекиса спокойствие вернётся. У них лучший гонщик и хорошая команда. Все составляющие успеха налицо. Время покажет, как они этим воспользуются.

Не предвидел этого момента. Я скорее думал, что он объявит о своём уходе из спорта только после следующего сезона. С другой стороны, он уже не самый молодой, все эти поездки в рамках Формулы-1 в долгосрочной перспективе сильно утомляют», — приводит слова Штайнера Kronen Zeitung.

