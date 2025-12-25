Ферстаппен высказался о причинах проблем Хэмилтона в «Феррари»

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о ситуации Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Если не чувствуешь себя безопасно или комфортно внутри команды, не можешь быть самим собой, это сказывается. Ты уходишь из команды, которая была твоей второй семьёй, из команды, где ты построил свою карьеру. От этого выигрывали все – и «Мерседес», и Хэмилтон. А пойти совершенно другим путём очень непросто, особенно когда ты соперничаешь с гонщиком, который давно находится в этой команде. Это очень сложно.

Возраст здесь тоже не играет тебе на руку. Ты не становишься быстрее в таком возрасте – необязательно медленнее, но точно не быстрее, тогда как Шарль продолжает прогрессировать, это тоже не помогает Хэмилтону», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.