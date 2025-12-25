Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джонни Херберт — об Оскаре Пиастри: он должен стать сильнее

Джонни Херберт — об Оскаре Пиастри: он должен стать сильнее
Комментарии

Бывший гонщик Фомулы-1 британец Джонни Херберт посоветовал пилоту «Макларена» Оскару Пиастри работать над ментальной устойчивостью.

«Я не испытываю к Оскару сочувствия, потому что у него был великолепный сезон. Но по какой-то причине он упустил всё из рук. То качество, которое мы видели, испарилось. Многие всегда говорят о его ментальной силе. Но на самом деле я думаю, что как раз ментальную силу, вероятно, нужно укреплять. Он должен стать сильнее. В той ситуации, в которой он был, это должно было быть делом решённым. Уверен, Марк Уэббер уже работает над этим, чтобы такого больше не повторилось», — приводит слова Херберта издание Planet F1.

После Гран-при Нидерландов Пиастри лидировал в чемпионате, опережая партнёра по команде Ландо Норриса на 34 очка, в то время как Макс Ферстаппен отставал на 104 балла. Однако затем австралиец не поднимался на подиум шесть гонок подряд, что сорвало его чемпионскую гонку. Норрис, напротив, улучшил показатели в финише сезона и стал чемпионом, опередив Ферстаппена на два очка. Пиастри финишировал третьим, отстав от напарника на 13 баллов.

Материалы по теме
Вильнёв — Пиастри: должен прийти на тесты совершенно новым человеком, забыв про тот сезон
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android