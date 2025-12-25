Джонни Херберт — об Оскаре Пиастри: он должен стать сильнее

Бывший гонщик Фомулы-1 британец Джонни Херберт посоветовал пилоту «Макларена» Оскару Пиастри работать над ментальной устойчивостью.

«Я не испытываю к Оскару сочувствия, потому что у него был великолепный сезон. Но по какой-то причине он упустил всё из рук. То качество, которое мы видели, испарилось. Многие всегда говорят о его ментальной силе. Но на самом деле я думаю, что как раз ментальную силу, вероятно, нужно укреплять. Он должен стать сильнее. В той ситуации, в которой он был, это должно было быть делом решённым. Уверен, Марк Уэббер уже работает над этим, чтобы такого больше не повторилось», — приводит слова Херберта издание Planet F1.

После Гран-при Нидерландов Пиастри лидировал в чемпионате, опережая партнёра по команде Ландо Норриса на 34 очка, в то время как Макс Ферстаппен отставал на 104 балла. Однако затем австралиец не поднимался на подиум шесть гонок подряд, что сорвало его чемпионскую гонку. Норрис, напротив, улучшил показатели в финише сезона и стал чемпионом, опередив Ферстаппена на два очка. Пиастри финишировал третьим, отстав от напарника на 13 баллов.