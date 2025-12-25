Штайнер — о переходе Хаджара в «Ред Булл»: у него есть преимущество в виде новых правил

Бывший руководитель команды Формулы-1 Гюнтер Штайнер высказался о перспективах французского пилота Исака Хаджара, который станет напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» с сезона-2026. По мнению Штайнера, ключевым фактором в пользу Хаджара станут изменения технического регламента Формулы-1, которые вступят в силу в 2026 году.

«Я считаю, что Хаджар — действительно очень хороший гонщик. Во-вторых, у него есть преимущество в виде новых правил. Это позволяет ему начать с чистого листа вместе с Максом. Лоусон и Цунода оказались в машине, с которой у Макса уже был огромный опыт, и они не смогли быстро его догнать. К тому же пелотон был очень плотным. В этом смысле у Хаджара условия лучше. И идея должна быть в том, чтобы «Ред Булл» нашёл талант, который, по их мнению, может стать почти таким же сильным, как Макс», — приводит слова Штайнера издание F1 Oversteer.

Исак Хаджар — французский пилот Формулы-1, выступавший за «Рейсинг Буллз» в сезоне-2025. По итогам чемпионата он набрал 51 очко и занял 12-е место в личном зачёте, став вторым лучшим гонщиком системы «Ред Булл» после Ферстаппена. В сезоне-2026 Хаджар будет выступать за основную команду «Ред Булл».

Ранее напарниками Макса Ферстаппена, действующего чемпиона мира Формулы-1 и пилота «Ред Булл», в 2025 году были Лиам Лоусон и Юки Цунода, однако оба не смогли закрепиться в команде.