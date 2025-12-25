Скидки
Из шлема Роберта Шварцмана сделали кальян

Российско-израильский автогонщик Роберт Шварцман, выступающий в сезоне 2025 года в американской серии IndyCar за команду Prema Racing, принял участие в необычном проекте. Шварцман предоставил свой шлем, использовавшийся им во время работы с «Феррари» в Формуле-1, для создания кальяна.

Фото: Из социальных сетей Роберта Шварцмана

Автором проекта стал бренд-шеф сети HookahPlace в ОАЭ Black Ji, который рассказал о работе над изделием в социальных сетях.

Фото: Из социальных сетей Роберта Шварцмана

«Спасибо моему другу Роберту Шварцману, что согласился на мою идею и предоставил нам свой шлем. Я хотел создать что-то для настоящих ценителей Формулы, и, мне кажется, возможность сфотографироваться и прикоснуться к настоящему шлему гонщика — это очень круто. Слева у нас фотография Роберта со шлемом, а справа — его подпись. Моя любимая фишка — это, конечно, LED-экран. Ещё раз огромное спасибо Роберту Шварцману за доверие и за возможность поработать с официальным шлемом Формулы-1 — тем самым, который используется пилотами на Гран-при. В моих руках оказалась частица гоночной истории, и это невероятная честь. Редкие вещи несут особую энергию, и этот шлем — именно из таких», — написал Black Ji в социальных сетях.

Фото: Из социальных сетей Роберта Шварцмана

