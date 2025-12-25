Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер обратились к болельщикам «Феррари»

Пилоты «Феррари» Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер записали совместное обращение к тифози по итогам сезона.

Льюис. Привет всем! Мы хотим обратиться ко всем вам и в первую очередь сказать большое спасибо за невероятную поддержку и за то, что вы были с нами на протяжении всего года. Просто знайте, что мы отдаём этому всё. Спасибо вам огромное за то, что оставались с нами в любой ситуации. Мы хотим пожелать вам счастливых праздников, особенных моментов с семьёй и близкими, а также всего наилучшего в 2026 году.

Шарль. Привет всем! Меня попросили сказать это по-итальянски, так что начнём! Я хочу поблагодарить вас за огромную поддержку, которую вы оказывали нам на протяжении всего сезона. Год был непростым, но мы выкладывались по максимуму и будем продолжать это делать. Ещё раз спасибо за вашу поддержку, желаем вам отличных праздников. Проведите это время прекрасно! Пока-пока, — сказали гонщики в видео, опубликованном пресс-службой «Феррари» в социальной сети Х.