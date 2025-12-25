Расселл и Антонелли поздравили болельщиков с Рождеством

Пилоты команды Формулы-1 «Мерседес» Джордж Расселл и Кими Антонелли записали совместное обращение к болельщикам по случаю Рождества.

Джордж. Всем привет! Просто хочу пожелать вам счастливого Рождества. Надеюсь, вы отлично проводите день с семьёй, с хорошей едой и хорошими подарками.

Кими. Счастливого Рождества всем! Надеюсь, вы отлично проведёте время, много и вкусно поедите, побудете с семьёй и друзьями и хорошо отдохнёте. Лично я собираюсь съесть много пасты и, скорее всего, просто «отключусь». Наверное, упаду на диван и просплю остаток дня. Это очень хорошее время года, так что обязательно наслаждайтесь им, потому что оно действительно особенное, — сказали пилоты в видео, которое опубликовала команда в своём аккаунте в социальной сети Х.