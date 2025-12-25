Формула-1 поздравила фанатов с Рождеством постером со всеми гонщиками сезона-2025

Официальные аккаунты Формулы-1 в социальных сетях поздравили болельщиков с Рождеством, опубликовав праздничный постер. На изображении присутствуют все 20 гонщиков, завершивших чемпионат мира в 2025 году, а также генеральный директор и президент серии Стефано Доменикали.

Фото: x.com/F1

«Весёлого Рождества от семьи Формулы-1!» — подписал традиционное поздравление в социальной сети Х официальный аккаунт серии.

Праздничный постер стал коллективным изображением пилотов 10 команд, которые боролись за титул в завершившемся сезоне, включая нового чемпиона мира Ландо Норриса из «Макларена», а также его ближайших преследователей Макса Ферстаппена («Ред Булл») и Оскара Пиастри («Макларен»).