Комацу опроверг слухи о превращении «Хааса» в заводскую команду «Тойоты»

Комацу опроверг слухи о превращении «Хааса» в заводскую команду «Тойоты»
Руководитель «Хаас» Аяо Комацу прокомментировал слухи, что американский коллектив может со временем превратиться в заводскую команду «Тойота» на фоне расширения сотрудничества сторон к сезону 2026 года.

«Думаю, многим легко так рассуждать, потому что людям хочется говорить: «Заводская команда «Тойота», «Тойота» будет делать двигатели». Но между Акио Тойодой и мной всё абсолютно ясно: цель этого сотрудничества — развитие людей. Через это мы хотим выстроить конкурентоспособную организацию. Речь идёт не о создании заводской команды или собственных силовых установок. Это не является нашей целью, хотя этот вопрос мне задают каждый раз», — приводит слова Комацу издание Motorsport Week.

С конца 2024 года «Хаас» сотрудничает с Toyota Gazoo Racing, при этом продолжая использовать силовые установки «Феррари». В 2026 году японская компания усилит поддержку команды и станет титульным партнёром — коллектив будет переименован в TGR Haas F1 Team.

