Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Renault установили рекорд расхода энергии электромобиля на скорости свыше 100 км/ч

В Renault установили рекорд расхода энергии электромобиля на скорости свыше 100 км/ч
Команда Renault на трассе в Марокко
Комментарии

Компания Renault объявила, что её прототип Filante Record 2025 установил рекорд дальности хода электромобиля на средней скорости свыше 100 км/ч. Заезды проходили на трассе в Марокко 18 декабря, и за 10 часов Renault Filante Record 2025 проехал 1008 км со средним расходом энергии 7,8 кВт/ч на 100 км.

Renault Filante Record 2025

Renault Filante Record 2025

Фото: Renault

В общей сложности Renault Filante Record 2025 преодолел 239 кругов по трассе длиной 4,2 км. При этом в Renault отметили, что в момент окончания заездов у автомобиля оставалось 11% энергии, что хватило бы ещё на 120 км пути при средней скорости свыше 100 км/ч.

Renault Filante Record 2025

Renault Filante Record 2025

Фото: Renault

Отметим, правда, что это не абсолютный рекорд дальности хода для электромобиля. Так, ранее пикап Chevrolet Silverado EV Max Range Work Truck преодолел на одной зарядке 1704,6 км, однако средний расход энергии у него был выше. В то же время концепт Mercedes-Benz Vision EQXX на испытаниях в Саудовской Аравии и ОАЭ продемонстрировал средний расход энергии 7,4 кВт/ч на 100 км. Однако немецкий автомобиль двигался с меньшей скоростью.

Renault Filante Record 2025

Renault Filante Record 2025

Фото: Renault

Renault Filante Record 2025 изначально проектировался в качестве испытательной лаборатории, а его дизайн отсылает к классическому Renault 40CV 1925 года. Кузов автомобиля спроектирован для максимальной аэродинамической эффективности, а коэффициент сопротивления машины составил 0,3.

Renault Filante Record 2025

Renault Filante Record 2025

Фото: Renault

При создании автомобиля инженеры активно использовали карбон, а отдельные компоненты машины были напечатаны на 3D-принтере. Кроме того, на Renault Filante Record 2025 установлены созданные на заказ шины Michelin. Масса автомобиля — 1000 кг.

Материалы по теме
Фото
Польский раллист установил мировой рекорд по дальности хода на одном баке топлива
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android