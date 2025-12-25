В Renault установили рекорд расхода энергии электромобиля на скорости свыше 100 км/ч

Компания Renault объявила, что её прототип Filante Record 2025 установил рекорд дальности хода электромобиля на средней скорости свыше 100 км/ч. Заезды проходили на трассе в Марокко 18 декабря, и за 10 часов Renault Filante Record 2025 проехал 1008 км со средним расходом энергии 7,8 кВт/ч на 100 км.

Renault Filante Record 2025 Фото: Renault

В общей сложности Renault Filante Record 2025 преодолел 239 кругов по трассе длиной 4,2 км. При этом в Renault отметили, что в момент окончания заездов у автомобиля оставалось 11% энергии, что хватило бы ещё на 120 км пути при средней скорости свыше 100 км/ч.

Renault Filante Record 2025 Фото: Renault

Отметим, правда, что это не абсолютный рекорд дальности хода для электромобиля. Так, ранее пикап Chevrolet Silverado EV Max Range Work Truck преодолел на одной зарядке 1704,6 км, однако средний расход энергии у него был выше. В то же время концепт Mercedes-Benz Vision EQXX на испытаниях в Саудовской Аравии и ОАЭ продемонстрировал средний расход энергии 7,4 кВт/ч на 100 км. Однако немецкий автомобиль двигался с меньшей скоростью.

Renault Filante Record 2025 Фото: Renault

Renault Filante Record 2025 изначально проектировался в качестве испытательной лаборатории, а его дизайн отсылает к классическому Renault 40CV 1925 года. Кузов автомобиля спроектирован для максимальной аэродинамической эффективности, а коэффициент сопротивления машины составил 0,3.

Renault Filante Record 2025 Фото: Renault

При создании автомобиля инженеры активно использовали карбон, а отдельные компоненты машины были напечатаны на 3D-принтере. Кроме того, на Renault Filante Record 2025 установлены созданные на заказ шины Michelin. Масса автомобиля — 1000 кг.