Макс Ферстаппен назвал переломный момент в карьере

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») назвал Гран-при Канады 2018 года поворотным моментом в своей карьере.

«Начало 2018 года. В первых семи гонках, как мне кажется, я просто совершал ошибки. В таких случаях попадаешь в негативную спираль. Пытаешься давить ещё сильнее, но ничего не выходит. Я был очень расстроен собой, а затем в Монреале произошёл перелом. Должен сказать, именно с того дня, полагаю, всё действительно пришло в норму», — приводит слова Ферстаппена GPblog со ссылкой на его выступление в подкасте Talking Bulls.

Ферстаппен получил награду за наибольшее количество поулов: