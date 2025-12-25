Ральф Шумахер ответил, кто мог бы занять место Хельмута Марко в «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер выразил мнение, что экс-руководитель «Альфа Таури» Франц Тост мог бы стать подходящей заменой Хельмуту Марко на посту главы программы развития гонщиков «Ред Булл».

«Франц Тост отлично подошёл бы на эту роль. Он остался молодым в душе, хотя, если не ошибаюсь, скоро, в январе, ему исполнится 70 лет. Он был бы хорошим кандидатом, потому что это именно тот человек, который умеет использовать метод кнута и пряника, в котором время от времени нуждаются молодые гонщики.

Он может вести за руку и поддержать в нужный момент, но в то же время способен дать хорошую встряску, если пилот начинает лениться. Именно так всё и устроено. Это то, что необходимо молодому человеку», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.

