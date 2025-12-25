Скидки
Ральф Шумахер оценил возможное назначение Феттеля на место Марко в «Ред Булл»

Ральф Шумахер оценил возможное назначение Феттеля на место Марко в «Ред Булл»
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер прокомментировал слухи о возможном возвращении Себастьяна Феттеля в «Ред Булл» на административную должность. Ранее сообщалось, что он может занять место Хельмута Марко.

«В одной газете был слух, что Себастьян Феттель может стать ещё одним кандидатом. Однако доктор Марко был очень мил и сделал верное замечание. У Себастьяна Феттеля не так много времени между сельским хозяйством, деревьями и пчёлами. Это просто нужно понимать. Думаю, то, чем он занимается, — это здорово, но не считаю, что сейчас это уместно. Не в Формуле-1», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.

Феттель помог фанату сделать предложение руки и сердца:

