Жак Вильнёв оценил потенциал Карлоса Сайнса стать чемпионом Формулы-1

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв ответил на вопрос по поводу пилота «Уильямса» Карлоса Сайнса и его перспектив завоевать чемпионский титул в «Королевских гонках».

«Трудно оценить, есть ли у него потенциал стать чемпионом мира или нет. Вероятно, ответ — да. Очень сложно судить, пока гонщик не окажется в положении, когда он может пойти и выиграть титул. Это другой склад ума. Есть много супербыстрых пилотов, которые никогда ни за что не выиграют чемпионат. Некоторые гонщики чуть медленнее, но у них есть то, что нужно для завоевания титула. Тем не менее, если учитывать то, как он работает, ему стоит дать шанс», — приводит слова Вильнёва PokerScout.

Сайнс и Сайнс-старший прокатились на прототипе для Дакара: