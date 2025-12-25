Скидки
Гуаньюй Чжоу показал рождественское фото с котом

Китайский гонщик Гуаньюй Чжоу, выполняющий функции тест-пилота команды Формулы-1 «Ферарри», показал праздничное фото.

«Счастливых праздников», – написал Чжоу на своей странице в социальных сетях, показав фото с котом у ёлки.

Фото: https://x.com/ZhouGuanyu24

В Формуле-1 сезоне-2024 Чжоу выступал за «Кик-Заубер». В общем зачёте пилотов китайский гонщик занял 20-е место, набрав четыре очка. К «Феррари» в качестве резервиста спортсмен присоединился в феврале 2025 года. В ноябре сообщалось, что Гуаньюй стал главным кандидатом на роль резервного пилота «Кадиллака».

Американская команда присоединится к Формуле-1 в следующем сезоне.

Приветственный ролик Чжоу в «Феррари»:

