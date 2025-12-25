Бортолето: надеюсь, я чем-то помог Ферстаппену

Пилот команды «Кик-Заубер» Габриэл Бортолето поделился подробностями своих отношений с четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном («Ред Булл»), отметив, что нидерландец оказывал ему поддержку на разных этапах карьеры.

«У нас с Максом уже давно очень хорошие дружеские отношения. Сейчас это стало заметно в медиа, потому что можно увидеть, как мы вместе проводим время, стримим, играем. Но на самом деле мы сблизились ещё сильнее, когда начали вместе выступать в Формуле-1», — приводит слова Бортолето Racingnews365.

По словам бразильца, Ферстаппен помогал ему ещё во времена выступлений в младших сериях, в том числе при принятии важных карьерных решений.

«Я часто спрашивал у него совета — даже по поводу контрактов. Когда собирался подписывать соглашение с «Маклареном», я спрашивал его мнение. Когда переходил в «Кик-Заубер» — тоже. Он никогда не говорил, что мне делать, но всегда делился своим взглядом, и это было очень ценно», — отметил пилот «Кик-Заубера».

Бортолето добавил, что они регулярно тренируются вместе на симуляторе и соревнуются друг с другом.

«Мы вместе работаем на симуляторе, стараемся показывать хорошее время круга, подталкиваем друг друга. Надеюсь, я тоже чем-то помог Максу. По крайней мере, должна же быть причина, по которой он этим занимается, верно?» — заключил Бортолето.

