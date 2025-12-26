Скидки
Макс Ферстаппен рассказал, что помогает ему сохранять баланс вне гонок

Макс Ферстаппен рассказал, что помогает ему сохранять баланс вне гонок
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» обратил внимание на важность близких друзей и семьи для психологического баланса в условиях постоянного напряжения во время выступлений в чемпионате.

«Я считаю, что очень важно иметь хороших друзей и семью, которые могут честно сказать, что делаешь правильно, а что — нет. Когда рядом только люди, которые всегда говорят «да», вряд ли это можно назвать здоровой средой. Никто не идеален, все мы совершаем ошибки и всегда можем стать лучше», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365 со ссылкой на его интервью для пресс-службы «Ред Булл».

Нидерландец отметил, что именно близкие люди помогают ему оставаться собой и не терять связь с обычной жизнью.

«Мой лучший друг тоже занялся гонками. Мы до сих пор проводим вместе важные праздники. Для меня это невероятно важно, потому что напоминает, что рядом есть настоящие друзья, которые поддержат и в сложные времена.

Иногда он приезжает на этапы Формулы-1, но у него своя команда и более 30 гоночных уикендов в году, так что ему даже сложнее, чем мне. Обычно он выбирается на один-два этапа за сезон. Всегда приятно видеть его на гонках.

Когда растёшь с определёнными людьми, с которыми знаком с самого детства, возникает особая, негласная связь. Вы можете не видеть друг друга целый год, а потом встретиться — и всё будет как прежде. Вот что значит настоящая дружба, и это потрясающе», — заключил Ферстаппен.

