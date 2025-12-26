«Вольф бы «Макларен» исключил». Попов — о клиентских командах в Ф-1 при новом регламенте

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о возможном появлении доминирующих коллективов при новом техническом регламенте Формулы-1 в сезоне-2026.

— Учитывая, что ключ к успеху в 2026-м — силовая установка, не рискуем ли мы вернуться в эпоху заводского доминирования, как у «Мерседеса» и «Ред Булл», где клиентские команды обречены на роль статистов на годы вперёд?

— Я вам напоминаю, что «Уильямс», который был совершенно слабым, но при этом [Фелипе] Масса с [Валттери] Боттасом умудрялись на подиумы приезжать только потому, что остальные были ещё хуже. Неслучайно сейчас «Альпин» переходит на [двигатели] «Мерседеса». И Тото уже начал говорить: «Четыре [клиентские команды] — слишком много, надо троим всего давать моторы».

Предполагаю, что он бы «Макларен» с удовольствием исключил, с другой стороны, для акционеров, для [Ола] Келлениуса всё равно мотор «Мерседеса» — чемпион мира и обладатель Кубка конструкторов… Насчёт заводского доминирования не уверен, опять же, «Хонду» с «Астон Мартин» считать заводскими командами? Потому что у них других клиентов не будет. «Хонда» вроде не будет называться «Хондой», при этом если здесь она хотя бы на двух командах стояла, включая Фаэнцу [«Ред Булл» и «Рейсинг Буллз»], там будет один единственный собственник…

Поэтому априори о роли статистов не думаю ещё вот почему. В ФИА тоже сделали выводы из той истории, поэтому у них будет возможность раз в шесть гонок что-то подтягивать — или кому-то бонусы развития дадут, или дополнительные часы на динамостенде и так далее. Но этим надо ещё воспользоваться… Это возможность подтянуться, а дальше будет от инженеров зависеть, смогут или нет, — сказал Алексей Попов во время трансляции в своей группе «ВКонтакте».