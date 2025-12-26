В RacingNews365 оценили шансы «Астон Мартин» на успех в сезоне-2026 Формулы-1

Издание RacingNews365 оценило возможный успех команды Формулы-1 «Астон Мартин» в сезоне-2026, на подготовку которого в британском коллективе заранее бросили ресурсы.

«Во многих отношениях этот сезон наглядно продемонстрировал переходный этап команды: ресурсы сознательно были направлены на подготовку к следующему году в ущерб текущей конкурентоспособности. 10-е место Фернандо Алонсо в личном зачёте со всего 56 очками можно назвать для него самым сложным сезоном с момента перехода в «Астон Мартин» в 2023 году. Его преследовала череда неудач, включая пять сходов.

Несмотря на текущее разочарование, сезон «Астон Мартин» 2025 года следует рассматривать сквозь призму долгосрочной стратегии. Приход Эдриана Ньюи стал краеугольным камнем революции 2026 года. Поскольку Ньюи формирует проект 2026 года с нуля, «Астон Мартин» вступит в новый сезон как минимум с обновлённой верой в успех, надеясь, что его легендарный технический гений выведет команду на новый уровень — к победам на Гран-при и борьбе за титул. Партнёрство с «Хондой» обеспечивает технический фундамент для перезапуска. Переход от клиентских силовых установок «Мерседеса» к заводскому сотрудничеству с японским производителем открывает возможность создания более интегрированного пакета.

Новые правила по силовым установкам, включающие активную аэродинамику и усовершенствованные системы рекуперации электрической энергии, идеально вписываются в цели «Хонды» в области устойчивого развития.

Современный технологический кампус «Астон Мартин» в Сильверстоуне наконец выходит на полную операционную мощность — с новой аэродинамическим трубой и симулятором. Впервые с 2008 года команда будет разрабатывать собственную коробку передач, заднюю подвеску и сопутствующие системы, что ознаменует реальный переход от клиентского статуса к заводскому. Хотя новые правила станут перезагрузкой для всех команд пелотона, амбиции и ресурсы «Астон Мартин» должны проложить путь к реальному прогрессу уже в следующем году. После презентации AMR26 9 февраля старт нового сезона покажет, оправдал ли себя выбранный подход.

Останется лишь главный вопрос на пороге новой эры Формулы-1: сможет ли этот амбициозный проект реализовать свой потенциал», — говорится в статье.