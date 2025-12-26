«С Бриаторе не очень работает». Попов ответил, помог бы сейчас ди Монтедземоло «Феррари»

Дуэт российских комментаторов, Алексей Попов и Наталья Фабричнова, высказался о бывшем президенте «Феррари» Луке ди Монтедземоло.

— Поделитесь мнением о Луке ди Монтедземоло и его роли в истории «Феррари». Считаете ли вы, что он подходящий руководитель для «Феррари» на данный момент?

— Роль гигантская, причём дважды. Два разных периода — совсем молодым парнем его бросили, и они взяли [титул] с [Ники] Лаудой, вот эта вся история с [Жаном] Тодтом и [Михаэлем] Шумахером. Но когда вы говорите «на данный момент», имеете в виду сегодня? Нет, нет — уже всё. Это совершенное другое… Нельзя сейчас. Это несерьёзно. Вы видите, с Флавио [Бриаторе] это не очень [работает]… Но моё мнение максимально позитивное, с большим уважением отношусь к его вкладу, — сказал Алексей в трансляции в своей группе «ВКонтакте».

«Я рекомендую тем, кого интересует эпоха ди Монтедземоло, книгу об Энцо Феррари. И там достаточно уделено внимания в том числе и воспоминаниям, как всё было, когда Лука пришёл такой молодой, как он там оказался в таком возрасте, именно он настаивал на том, чтобы именно Лауда поехал. Потому что Лауда был, мягко говоря, не пилот «Феррари» по духу. И там описано, как именно в принципе Лука существовал в этих политических интригах, которыми вообще в принципе славилась команда при Энцо. И насколько он при этом оставался не просто там политиком хорошим, но и эффективным для работы именно с гоночной командой… Поэтому такой тип персонажа на данный момент не то, что нужно», — добавила Наталья Фабричнова.