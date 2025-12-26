Скидки
«С Бриаторе не очень работает». Попов ответил, помог бы сейчас ди Монтедземоло «Феррари»

«С Бриаторе не очень работает». Попов ответил, помог бы сейчас ди Монтедземоло «Феррари»
Дуэт российских комментаторов, Алексей Попов и Наталья Фабричнова, высказался о бывшем президенте «Феррари» Луке ди Монтедземоло.

— Поделитесь мнением о Луке ди Монтедземоло и его роли в истории «Феррари». Считаете ли вы, что он подходящий руководитель для «Феррари» на данный момент?
— Роль гигантская, причём дважды. Два разных периода — совсем молодым парнем его бросили, и они взяли [титул] с [Ники] Лаудой, вот эта вся история с [Жаном] Тодтом и [Михаэлем] Шумахером. Но когда вы говорите «на данный момент», имеете в виду сегодня? Нет, нет — уже всё. Это совершенное другое… Нельзя сейчас. Это несерьёзно. Вы видите, с Флавио [Бриаторе] это не очень [работает]… Но моё мнение максимально позитивное, с большим уважением отношусь к его вкладу, — сказал Алексей в трансляции в своей группе «ВКонтакте».

«Я рекомендую тем, кого интересует эпоха ди Монтедземоло, книгу об Энцо Феррари. И там достаточно уделено внимания в том числе и воспоминаниям, как всё было, когда Лука пришёл такой молодой, как он там оказался в таком возрасте, именно он настаивал на том, чтобы именно Лауда поехал. Потому что Лауда был, мягко говоря, не пилот «Феррари» по духу. И там описано, как именно в принципе Лука существовал в этих политических интригах, которыми вообще в принципе славилась команда при Энцо. И насколько он при этом оставался не просто там политиком хорошим, но и эффективным для работы именно с гоночной командой… Поэтому такой тип персонажа на данный момент не то, что нужно», — добавила Наталья Фабричнова.

