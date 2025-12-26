Скидки
Авто Новости

«Абсурдные слухи». Руководитель «Дукати» в MotoGP Тардоцци — о возможном увольнении

«Абсурдные слухи». Руководитель «Дукати» в MotoGP Тардоцци — о возможном увольнении
Руководитель заводской команды «Дукати» в серии MotoGP Давиде Тардоцци отреагировал на слухи о своём увольнении из итальянского коллектива.

«Ходили абсурдные и беспочвенные слухи. Мы, если честно, сами задавались вопросом, почему они вообще появились, потому что для этого не было абсолютно никаких причин. Беспокоили ли меня эти слухи? Совсем нет, потому что я прекрасно знаю, какие у меня отношения с Джиджи Даллиньей, Мауро Грассилли (спортивным директором «Дукати». — Прим. «Чемпионата») и Клаудио Доменикали (генеральным директором «Дукати». — Прим. «Чемпионата»).

Мы посмеялись, недоумевая, откуда это всё взялось, но повторю: у этих слухов нет никакой основы. Более того, когда кто-то пишет о внутренней информации, непонятно, на кого они вообще ссылаются, потому что никаких слухов внутри команды не существует», — приводит слова Тардоцци издание Motorsport.

Сама «Дукати» с юмором отреагировала на спекуляции в социальных сетях, опубликовав фотографию Тардоцци и Даллиньи перед мероприятием в Болонье с подписью: «Увольнение? Узнайте больше в 12:00».

Комментируя смысл этой фотографии, Тардоцци сказал: «Да, для этой истории нет никаких оснований, но приятно заставить людей поговорить. Если люди считают, что я могу быть новостью — пожалуйста. Но мои отношения с «Дукати» абсолютно крепкие».

В нынешнем сезоне «Дукати» выиграла командный зачёт MotoGP, а испанский гонщик Марк Маркес стал чемпионом.

