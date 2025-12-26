Скидки
GQ Sports назвал топ-5 самых богатых пилотов в истории Ф-1

Издание GQ Sports опубликовало пятёрку самых богатых пилотов Формулы-1.

Топ-5 самых богатых пилотов Формулы-1 по версии GQ Sports:

1. Михаэль Шумахер — $ 790 млн / € 671 млн / £ 586 млн.
2. Льюис Хэмилтон — $ 304 млн / € 258 млн / £ 226 млн.
3. Фернандо Алонсо — $ 264 млн / € 224 млн / £ 196 млн.
4. Кими Райкконен — $ 254 млн / € 216 млн / £ 188 млн.
5. Ники Лауда — $ 203 млн / € 172 млн / £ 150 млн.

Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон — семикратные чемпионы Формулы-1. Немецкий гонщик выступал в серии с 1991-го по 2006-й, и с 2010 по 2012 год. Был пилотом «Джордана», «Бенеттона», «Феррари» и «Мерседеса». Хэмилтон дебютировал в 2007-м в составе «Макларена», затем пилотировал в «Мерседесе», а с 2025-го — в «Феррари».

Алонсо — двукратный чемпион Формулы-1. Выступал за «Минарди», «Рено», «Макларен», «Феррари», «Альпин». Сейчас является пилотом «Астон Мартин».

Кими Райкконен — чемпион Ф-1. Дебютировал в 2001-м за «Заубер». С 2010 по 2011 выступал в WRC, а затем вернулся в «Королевские гонки». Был гонщиком «Макларена», «Феррари», «Лотуса» и «Альфа Ромео».

Ники Лауда — трёхкратный чемпион. Провёл 13 сезонов в Формуле-1 (1971—1979, 1982—1985). Выступал за «Марч», «БРМ», «Феррари», «Брэбем», «Макларен».

