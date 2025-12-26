Ди Монтедземоло заявил, что итальянская «Болонья» выиграет чемпионат раньше «Феррари»

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло после поражения ФК «Болонья» в Суперкубке Италии от «Наполи» (0:2) сделал резкое заявление, оценив перспективы клуба из Болоньи и итальянской гоночной команды на завоевание титула.

— Кто раньше завоюет трофей — «Болонья» или «Феррари»?

— При нынешней обстановке в Маранелло первой титул выиграет «Болонья», — приводит слова ди Монтедземоло издание GPblog.

В последний раз «Болонья» выигрывала национальный чемпионат в 1964 году. В 2025-м футболисты завоевали Кубок Италии.

«Феррари» выигрывала Кубок конструкторов в последний раз в 2008 году. Титул в личном зачёте достался пилоту итальянского коллектива в 2007-м.