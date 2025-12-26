Скидки
Ди Монтедземоло заявил, что итальянская «Болонья» выиграет чемпионат раньше «Феррари»

Комментарии

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло после поражения ФК «Болонья» в Суперкубке Италии от «Наполи» (0:2) сделал резкое заявление, оценив перспективы клуба из Болоньи и итальянской гоночной команды на завоевание титула.

Суперкубок Италии . Финал
22 декабря 2025, понедельник. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Болонья
Болонья
1:0 Нерес – 39'     2:0 Нерес – 57'    

— Кто раньше завоюет трофей — «Болонья» или «Феррари»?
— При нынешней обстановке в Маранелло первой титул выиграет «Болонья», — приводит слова ди Монтедземоло издание GPblog.

В последний раз «Болонья» выигрывала национальный чемпионат в 1964 году. В 2025-м футболисты завоевали Кубок Италии.

«Феррари» выигрывала Кубок конструкторов в последний раз в 2008 году. Титул в личном зачёте достался пилоту итальянского коллектива в 2007-м.

«С Бриаторе не очень работает». Попов ответил, помог бы сейчас ди Монтедземоло «Феррари»
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
