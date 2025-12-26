Скидки
«Болеть за тех, кто всё подряд выигрывает — не моё». Попов — о симпатиях к пилотам Ф-1

«Болеть за тех, кто всё подряд выигрывает — не моё». Попов — о симпатиях к пилотам Ф-1
Комментарии

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался по поводу обвинений со стороны фанатов в том, что он симпатизирует тому или иному пилоту Формулы-1.

«Меня всегда, когда обвиняют: «Вот ты болеешь за этого, за Шумахера, за Хэмилтона, за Ферстаппена». И я стал задумываться, сколько за 35 лет, что я в Формуле-1, чемпионов, которым был рад. И понял, что это на пальцах одной руки [пересчитать можно]. Самые такие захудаленькие чемпионы, чемпионишки, которые случайно, даже чудом стали чемпионами. А в целом я как раз не люблю, когда люди выигрывают. Болеть за тех, кто всё подряд выигрывают — совсем не моё», — сказал Алексей в трансляции в своей группе «ВКонтакте».

«С Бриаторе не очень работает». Попов ответил, помог бы сейчас ди Монтедземоло «Феррари»
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Комментарии
