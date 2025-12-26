Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли объяснил, почему относит ГП Лас-Вегаса Ф-1 к своим лучшим моментам сезона-2025

Антонелли объяснил, почему относит ГП Лас-Вегаса Ф-1 к своим лучшим моментам сезона-2025
Комментарии

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», объяснил, почему относит Гран-при Лас-Вегаса к лучшим моментам сезона-2025.

«К лучшим моментам я бы добавил Лас-Вегас, потому что именно там впервые почувствовал, что могу проводить гонку, полагаясь только на инстинкты, словно всё остальное просто перестало существовать», — приводит слова Антонелли издание GPblog.

В квалификации этапа в Лас-Вегасе итальянский гонщик показал 17-е время, а в основной гонке на тактике одного пит-стопа смог прорваться на четвёртое место, а после двойной дисквалификации пилотов «Макларена» оказался на подиуме.

Материалы по теме
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android