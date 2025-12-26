Антонелли объяснил, почему относит ГП Лас-Вегаса Ф-1 к своим лучшим моментам сезона-2025

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», объяснил, почему относит Гран-при Лас-Вегаса к лучшим моментам сезона-2025.

«К лучшим моментам я бы добавил Лас-Вегас, потому что именно там впервые почувствовал, что могу проводить гонку, полагаясь только на инстинкты, словно всё остальное просто перестало существовать», — приводит слова Антонелли издание GPblog.

В квалификации этапа в Лас-Вегасе итальянский гонщик показал 17-е время, а в основной гонке на тактике одного пит-стопа смог прорваться на четвёртое место, а после двойной дисквалификации пилотов «Макларена» оказался на подиуме.