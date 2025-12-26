Новичок «Рейсинг Буллз» Линдблад объяснил, чем отличается Формула-2 от Формулы-1

18-летний британский автогонщик индийского и шведского происхождения Арвид Линдблад, который с сезона-2026 будет выступать в Формуле-1 за «Рейсинг Буллз», сравнил Формулу-2 с «Королевскими гонками».

«Ф-2 — уникальная серия. Да, это предпоследняя ступень на пути в Формулу-1, но при этом она очень сильно отличается. Многому из того, чему мне пришлось научиться в этом году в Формуле-2, даже не уверен, что это полностью можно применить в Ф-1», — приводит слова Линдблада издание Autocar.

В Формуле-2 Линдблад провёл один сезон в 2025 году, где был пилотом команды «Кампос». По итогам сезона он набрал 134 очка и занял шестое место в личном зачёте, «Кампос» оказался третьим в зачёте команд.