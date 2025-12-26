«Так быстро поднимался по сериям». Линдблад объяснил, чему научился до прихода в Ф-1

18-летний британский автогонщик индийского и шведского происхождения Арвид Линдблад, который с сезона-2026 будет выступать в Формуле-1 за «Рейсинг Буллз», ответил, чему научился в младших сериях.

«Я многое узнал о себе — как на трассе, так и вне её. Мне пришлось серьёзно учиться работе с командой и всем, что с этим связано, а в Формуле-1 это будет ещё более важным. Если говорить именно о пилотировании, то сложно выделить что-то одно, потому что я так быстро поднимался по категориям, что мне приходилось адаптироваться и учиться буквально во всём, и делать это нужно было очень быстро. Мне трудно назвать какой-то один конкретный урок Ф-2 — ощущение такое, что учиться пришлось сразу по всем направлениям, и думаю, в Формуле-1 будет так же.

Наверное, самое главное — это умение справляться с дополнительными задачами во время пилотирования. В Ф-2 это особенно важно, потому что стратегия играет гораздо большую роль. Шины там более сложные, и я думаю, что в новой Формуле-1 со следующего года, с новой силовой установкой, это тоже станет ещё важнее. Если уж выбирать один главный урок, то это он», — приводит слова Линдблада издание Autocar.