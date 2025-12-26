Скидки
Расселл — об отсутствии титулов: напоминаю о Шумахере в «Феррари», ему понадобилось 5 лет

Расселл — об отсутствии титулов: напоминаю о Шумахере в «Феррари», ему понадобилось 5 лет
27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду Формулы-1 «Мерседес», высказался об отсутствии титулов.

«Всегда напоминаю себе о Шумахере в «Феррари» — ему понадобилось пять лет в команде, прежде чем он выиграл первый чемпионат. Люди помнят только годы славы, но никто не вспоминает 1996-й, 1997-й. Эти годы не были провалом, но и титулов тогда не было. Так что я к этому готов, но понимаю: моё время придёт, нужно просто набраться терпения», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.

Джордж завершил сезон-2025 на четвёртом месте в личном зачёте пилотов, заработав 319 очков. В составе немецкого коллектива Джордж выступает с сезона-2022, заменив Валттери Боттаса.

