Даниэль Риккардо намекнул, что хочет принять участие в ралли Baja 1000

Даниэль Риккардо намекнул, что хочет принять участие в ралли Baja 1000
36-летний австралийский автогонщик и бывший пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо высказался о своём желании принять участие в легендарной гонке «Баха 1000» после выступления в раллийном заезде на озере Хавасу в Аризоне, США.

«Гран-при Монако и участие в ралли? Монако — невероятный город, но этот заезд был невероятным. Я был в классе T1+, и Митч [штурман] напугал меня больше всего на свете! Я определённо получил больше впечатлений, чем рассчитывал, но это было чертовски круто.

Горю желанием участвовать в Baja 1000, но мне ещё многому предстоит научиться. Проведите ещё несколько таких мероприятий, а затем пригласите меня в следующем году, и мы посмотрим, чего я достигну! Для меня главное — получать удовольствие. Таким всегда был мой подход. В моей гоночной карьере, думаю, люди привязывались ко мне, потому что видели, сколько позитива я привношу в гонку, а соревновательная сторона была почти второстепенной. Просто хотел получать от этого удовольствие, придерживаюсь того же подхода и в этой новой роли. Это совершенно новый старт», — приводит слова Риккардо PlanetF1.

Baja 1000 — это легендарная и одна из самых сложных внедорожных гонок в мире, проводимая в мексиканской пустыне Нижняя Калифорния.
