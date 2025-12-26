«Запомни меня, увидимся через 5 лет». Новичок «РБ» Линдблад — о послании Норрису в 2021-м

18-летний британский автогонщик Арвид Линдблад, который с сезона-2026 будет выступать в Формуле-1 за «Рейсинг Буллз», рассказал о своей встрече с Ландо Норрисом из «Макларена» в 2021 году.

«Я помню, как Ландо приехал на картинговую трассу в 2021 году — он запускал собственное шасси и приехал на одну из гонок. Я увидел его в паддоке и сказал своему другу, что хочу подойти к Ландо. А он ответил: «Нет, тебе не хватит смелости, у тебя кишка тонка!» — и я просто хотел доказать, что он неправ.

Так что я подошёл к Ландо, и первое, что вылетело у меня изо рта, было: «Запомни меня, увидимся через пять лет». Я немного вдохновился историей Льюиса Хэмилтона и Рона Денниса, когда Льюис сказал ему, что однажды будет выступать за его команду.

Я бы не сказал, что всё это было точно рассчитано, но я понимал, что в тот момент было реально и как быстро я могу пройти по категориям, если буду хорошо выступать и если всё пойдёт по плану. Я знал, что 2026 год — это самый ранний возможный вариант. Поэтому, конечно, я очень счастлив, что всё сбылось.

Когда я начинал этот путь в пять лет, то был чрезвычайно настроен попасть в Формулу-1. Та же решимость и вера были у меня и в 14 лет в тот день, и они есть у меня сейчас. Так что я очень рад, что уложился в этот график — и теперь это просто забавная история», — приводит слова Линдблада Autocar.