Видео: Виталий Петров выбрал лучших пилотов в истории Формулы-1 по разным качествам

Видео: Виталий Петров выбрал лучших пилотов в истории Формулы-1 по разным качествам
Комментарии

Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров выбрал лучшим гонщиков в истории «Королевских гонок» по разным качествам.

— Атака, обгоны, борьба.
— Ну, наверное, Ферстаппен, но есть у него немножко, что он прямо до последнего может залазить, но он умеет обгонять. И он не боится и рискует в принципе в этом плане. Ну, я бы на уровне, может быть, и Хэмилтона туда поставил, молодого (улыбается).

— Защита.
— Давайте оставим просто Шумахера. Была гонка в Монце, где они с Льюисом боролись, Михаэль отлично защищался, Льюису не хватало максимальной скорости, чтобы его обогнать.

— Гоночный интеллект.
— Да у каждого он свой. Тут кого-то выбрать прямо тяжело. Ну, пусть будет Шумахер.

— Работа в дождь.
— Я (улыбается), Шумахер, Ферстаппен. Думаю, все быстрые пилоты потом понимают, как в дождь нужно ездить.

