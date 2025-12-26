«Тебе 24 года — ты уже старик». Карун Чандхок — о жёсткости Хельмута Марко

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Карун Чандхок высказался о Хельмуте Марко и Кристиане Хорнере.

«Я был юниором «Ред Булл», но решил уйти. В тот момент я не видел для себя пути в «Торо Россо», поэтому решил заняться чем-то другим. И, думаю, я был одним из немногих, кто расстался с Хельмутом и Кристианом на хороших условиях.

Помню, как Хельмут дал мне мои первые тесты в Формуле-1, пока какое-то время я был в юниорской программе. Он был жёстким. Я помню, как летал рейсами EasyJet, когда выступал в GP2, и пытался по телефону объяснить, как прошёл мой уикенд. А он просто говорил: «Ну, это было не очень», — и вешал трубку прямо посреди разговора.

Помню, в Валенсии он подошёл ко мне в паддоке и сказал: «Хм, тебе 24 года — ты уже старик. Пора бы начинать», — и просто ушёл. Так что да, он был жёстким. Но знаете что? Он добивался результатов. И, на мой взгляд, он был смелым там, где многие в паддоке действовали консервативно — например, когда вытащил Макса Ферстаппена прямо из Формулы-3, после всего одного сезона, без какого-либо другого опыта в автогонках.

Макс прошёл путь: картинг, Формула-3, Формула-1. Это был колоссальный шаг, который Хельмут поддержал и на который он решился — и это решение он принял единолично. За такие решения ему действительно стоит отдать должное», — приводит слова Чандхока PlanetF1.