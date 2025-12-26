«Сезон на этом не закончится». Вассёр — о возможном раскладе сил на Гран-при Австралии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о сезоне-2026 Формулы-1.

«Я не знаю, окажется ли «Макларен», «Ред Булл» или «Альпин» впереди нас. Никто не знает. Главное сейчас — не терять время, пытаясь понять, находятся соперники впереди или позади. Увидим это на первых тестах в Барселоне. Хотя я не уверен даже насчёт тестов в Бахрейне. Скажем, понятно что-то станет в Австралии.

Но даже первое впечатление и расклад сил в Австралии не имеют большого значения. Сезон точно не закончится в Австралии. Будем мы первыми или десятыми, впереди точно долгий путь, и это касается всех команд», — приводит слова Вассёра Motorsport.