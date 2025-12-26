Вильнёв оценил шансы Ферстаппена побить рекорд Шумахера и Хэмилтона

Чемпион мира 1997 года, а ныне эксперт Жак Вильнёв оценил шансы четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена выиграть семь или восемь титулов в Формуле-1.

«В этом году Ферстаппен продемонстрировал, почему он является лучшим пилотом Формулы-1, и полностью достоин того, чтобы встать в один ряд с Сенной, Простом, Мэнселлом. Макс никогда не сдаётся. Он настоящий боец и всегда бьётся до конца. Таким и должен быть чемпион мира.

Способен ли Ферстаппен завоевать семь или восемь титулов? Скажем так, талант и хватка для этого у него есть. Если у него появляется шанс, то он им пользуется. Так что да», — приводит слова Вильнёва RacingNews365.