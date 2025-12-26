Скидки
Джанпьеро Ламбьязе может заменить Ньюи на посту руководителя «Астон Мартин» — The Race

Джанпьеро Ламбьязе может заменить Ньюи на посту руководителя «Астон Мартин» — The Race
Гоночный инженер пилота «Ред Булл», четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе может перейти в «Астон Мартин». Об этом сообщает издание The Race.

Как информирует издание, «высокопоставленные источники» сообщают, что Ламбьязе может получить руководящую должность в «Астон Мартин». Ламбьязе может стать руководителем или исполнительным директором «Астон Мартин».

В настоящий момент официальным руководителем команды является Эдриан Ньюи. Однако, как сообщается, эта схема может оказаться временной: конструктор, как считается, получил гибкость в выборе задач и не будет выполнять ряд традиционных функций для данного поста.

