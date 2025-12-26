Стелла: никогда не видел такую скорость прогресса, как у Норриса

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о победе в чемпионате пилота британской команды Ландо Норриса.

«Уровень пилотов Формулы-1 сейчас настолько высок, что добиться успеха можно только через постоянный прогресс. Если говорить о Ландо, то прошлый год дал ему очень многое, даже если борьба не дошла до последней гонки. Думаю, Ландо повысил ощущение собственного статуса, он понял, что может соперничать с Максом.

Конечно, были сложные моменты, например Австрия в 2024 году, но в этом сезоне ключевым стал его ответ на трудности начала чемпионата. Это был структурированный, комплексный процесс – личное развитие, пилотирование, гоночное мастерство. Меня радует, что Ландо сумел реализовать это, потому что я не так часто видел столь большой объём работы и такую скорость прогресса. Это сделало его способным переживать тяжёлые моменты, не обвиняя команду, и именно такая поддержка коллектива сделала возможным этот успех, стала его важным элементом», — приводит слова Стеллы PlanetF1,