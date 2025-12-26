Вольф: никогда не сомневался в таланте Антонелли

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об итальянском гонщике команды Андреа Кими Антонелли.

«В скорости Антонелли, его таланте, навыках и мастерстве я никогда не сомневался. Но я думаю, что мы недооценили его возраст.

Когда в таком юном возрасте тебя бросают в настолько дикий цирк, где ты должен справляться с прессингом, журналистами, оправдывать неизбежно высокие ожидания – это очень непросто. Но я не сомневаюсь, что этот год пошёл ему на пользу», — приводит слова Тото Вольфа GPBlog.

Напомним, Антонелли дебютировал в Формуле-1 в 2025 году. По итогам сезона итальянец занял седьмое место в чемпионате.