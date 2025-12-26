Гасли: у меня очень высокие ожидания от сезона-2026

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался о предстоящем сезоне Формулы-1 для команды.

«Из того, что я слышал, двигатель у «Мерседеса» получился отличный. Сейчас хотелось бы впервые протестировать его на трассе и понять, что значит пилотировать машину с двигателем «Мерседеса» за спиной.

У меня очень высокие ожидания от сезона-2026. Мы пошли на тактические жертвы в 2025-м, чтобы получить преимущество в 2026-м. Именно этого я и ожидаю от команды, потому что я верю, что нам это по силам с теми людьми, которые у нас есть. В следующем году я хочу бороться за первые позиции. В настоящий момент я не вижу причин, почему мы не сможем быть среди лидеров», — приводит слова Гасли официальный сайт чемпионата.