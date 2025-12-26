Скидки
Руководитель Формулы-Е: девушка появится в чемпионате мира в ближайшие два года

Руководитель Формулы-Е: девушка появится в чемпионате мира в ближайшие два года
Исполнительный директор Формулы-Е Джефф Доддс высказался об участии девушек в электрической серии.

«За год, прошедший с последних тестов, мы вдвое сократили отставание между мужчинами, которые выступают в серии, и девушками, которые являются тест-пилотами. Если бы нужно было делать ставку, то мой инстинкт говорит, что девушка появится в чемпионате мира в ближайшие два года. Я бы поставил на это.

Мы со своей стороны должны как можно чаще предоставлять возможности для тестов, чтобы они смогли продемонстрировать свой потенциал командам. Гонщиц нанимают команды, не мы, а команды готовы подписывать только тех гонщиков, которые могут принести им титулы», – приводит слова Доддса Motorsport.

